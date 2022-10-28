Чебоксары, 28 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Новочебоксарске в очередной раз происходит смена власти. После возбуждения уголовного дела ушёл в отставку глава города, назначен временно исполняющий обязанности, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Иван Шилов, ИА REGNUM Управленческие кадры

Временное исполнение обязанностей главы города Новочебоксарска возложено на Олега Матвеева, который ранее трудился на данном посту два созыва подряд.

Напомним, что в Новочебоксарске после сентябрьских выборов в городское собрание в 2020 году разразился кадровый скандал: 25 сентября на пост главы города был избран Игорь Анаков, но 26 октября со ссылкой на допущенные процедурные нарушения состоялось переизбрание, и должность занял Алексей Ермолаев.

Читайте также: Экс-глава города в Чувашии передумал оспаривать в суде свою отставку

Как сообщало ИА REGNUM , 14 октября 2022 года правоохранители обнародовали информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Ермолаева. Следствие завело в отношении него уголовное дело, полагая, что он использовал подложные финансовые документы для возмещения депутатских расходов.