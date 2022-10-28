Москва, , 10:21 — REGNUM На конец 2022 года инфляция в России будет на уровне 12,2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

Инфляция Pixabay.com

«На текущий момент Институт «Центр развития» ВШЭ прогнозирует показатель инфляции на конец 2022 года на уровне 12,2%. Роста инфляции до конца года в рамках данного прогноза не ожидается. Годовой показатель продолжит снижаться на фоне низкой базы 2021 года, хотя понедельные и помесячная темпы роста цен несколько ускорятся по сравнению с началом осени», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в I квартале 2023 года инфляция составит около 5%.

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