Брянск, 28 октября 2022, 10:20 — REGNUM Все мероприятия, проводимые в рамках частичной мобилизации в Брянской области, выполнены и завершены раньше установленного срока. Об этом 28 октября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.
Задачи, поставленные региону Западным военным округом и Министерством обороны РФ, выполнены в полном объёме. Глава региона подчеркнул, что это стало возможным благодаря эффективной и слаженной работе всех заинтересованных структур.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе также создан именной батальон воинов-контрактников имени Александра Пересвета.