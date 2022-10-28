Брянск, , 10:20 — REGNUM Все мероприятия, проводимые в рамках частичной мобилизации в Брянской области, выполнены и завершены раньше установленного срока. Об этом 28 октября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Задачи, поставленные региону Западным военным округом и Министерством обороны РФ, выполнены в полном объёме. Глава региона подчеркнул, что это стало возможным благодаря эффективной и слаженной работе всех заинтересованных структур.

«Но самое главное, поставленная задача выполнена благодаря жителям нашего приграничного региона, которые не понаслышке знают, что Родина и их близкие нуждаются в защите! Я благодарю каждого, кто сегодня с честью и достоинством встал на защиту мирных жителей, отстаивая безопасность и независимость нашей Родины!» — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе также создан именной батальон воинов-контрактников имени Александра Пересвета.