Париж, , 10:19 — REGNUM Авторы сериала Netflix «Корона» закончили снимать в Париже сцену автокатастрофы, в которой погибла принцесса Диана. Об этом 28 октября сообщил портал E! Online.

Принцесса Диана Russ Quinlan

Съёмки проходили возле моста Альма, где 31 августа 1997 года произошло ДТП, в котором погибли Диана, принцесса Уэльская, её партнёр Доди Аль-Файед и водитель автомобиля Анри Поль. Отмечается, что в сцене, по видимому, будет показан лишь сам маршрут следования машины, транспортное средство после аварии и группа фотографов, которые позже подъехали к месту катастрофы на мотоциклах.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Netflix не планирует показывать в сериале сам момент смерти принцессы Дианы. Премьера пятого сезона шоу состоится 9 ноября 2022 года.

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