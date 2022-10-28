Ставрополь, 28 октября 2022, 10:19 — REGNUM В Ставропольском крае задержаны четверо сторонников радикальных нацистских течений, которые планировали теракт в одном из учреждений. По месту жительства задержанных изъяты оружие и взрывные устройства, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
При обыске у задержанных обнаружены оружие, взрывные устройства и компоненты для их изготовления. Кроме того, была найдена литература, обучающая организации массовых беспорядков.
Пo данному факту возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению террористического акта, его фигуранты арестованы.