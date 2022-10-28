Липецк, 28 октября 2022, 10:19 — REGNUM Проверку систем оповещения проведут в Липецкой области 9 ноября, сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
Состояние укрытий, а также вопросы проверки системы оповещения глава региона обсудил с руководителем ГУ МЧС России по Липецкой области Василием Разумновым.
Он уточнил, что на многоквартирных домах появятся объявления с указанием ближайшего укрытия. Также 9 ноября в регионе проведут проверку систем оповещения.
Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности действует в регионах Центрального и Южного федеральных округов, в том числе в Липецкой области.