Москва, 28 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Центральный банк России с 28 октября выпускает в обращение памятные монеты «Нагрудный знак с портретом Петра I» из серии «Алмазный фонд России», сообщается на сайте регулятора.

Поль Деларош, 1838 год Петр I

Тираж памятных серебряных монет номиналом 3 рубля составил 3 тысячи штук, номиналом 25 рублей — 850 штук, номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150 штук.

На монете изображён нагрудный знака с портретом Петра I на фоне традиционного древнерусского орнамента. Вверху по окружности имеется рельефная надпись: «Алмазный фонд России».

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ выпустил в обращение памятную монету, посвящённую Зое Космодемьянской.

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