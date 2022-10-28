Токио, , 10:18 — REGNUM Банк Японии будет и далее придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики, несмотря на то, что она привела к снижению курса иены до 32-летнего минимума. Об этом решении он объявил в пятницу 28 октября.

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Решение, принятое в период исключительной волатильности на валютных рынках, привело к росту курса иены на 0,4% до 146,21 за доллар в течение нескольких минут после заявления банка.

Банк Японии сохранил процентные ставки на уровне минус 0,1% и продолжил удерживать доходность 10-летних облигаций на уровне около 0%, не проявляя намерения способствовать тому, чтобы облигации торговались в более широком диапазоне.

Рост основных потребительских цен в Японии, исключающий цены на продукты питания, в сентябре 2022 года достиг восьмилетнего максимума в 3% на фоне снижения курса иены и стремительного роста цен на сырьевые товары.

Это превысило целевой показатель Банка Японии в 2%, однако его руководство утверждает, что базовый спрос в экономике остается слишком слабым, чтобы переходить к ужесточению политики.

Банк Японии заявил, что ожидает роста индекса потребительских цен до 2,8-2,9% в 2022 финансовом году по сравнению с ранее прогнозируемым диапазоном в 2,2-2,4%. В следующем году он прогнозирует снижение инфляции до 1,5-1,8%.

За прошедший год иена потеряла более 23% своей стоимости по отношению к доллару из-за растущей пропасти между сверхмягкой политикой Банка Японии и ужесточением политики большинства центральных банков других крупных стран.

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