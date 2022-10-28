Москва, , 10:17 — REGNUM Со стороны иностранных инвесторов наблюдается желание вкладывать средства в российскую экономику. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил в ходе парламентских слушаний первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Александр Жуков Дарья Драй © ИА REGNUM

«В условиях санкций и заморозки наших активов, не только государственных, но и активов наших частных компаний крупнейших, ухода многих иностранных инвесторов с нашего рынка под угрозой санкций как первичных, так и вторичных, многие предполагали в начале этого года, что инвестиции резко снизятся и в этой ситуации вообще могут стремиться к нулю. К счастью, мы видим, что этого не происходит. Интерес со стороны иностранных сохраняется», — сказал парламентарий.

По его словам, на прошедшем заседании правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций был рассмотрен целый ряд заявок в сфере добычи полезных ископаемых, транспорта, перевалки грузов в промышленных портах и рыболовства.

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