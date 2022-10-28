Челябинск, 28 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Челябинской области у народных дружинников будет единая форма. Её утвердили депутаты регионального Заксобрания.

Советские дружинники

Цвет жилетов будет синим. На них нашьют светоотражающие полосы серого цвета, а также надпись «Народная дружина».

Проект закона внёс в парламент губернатор Алексей Текслер. А с инициативой введения единообразной формы для дружинников выступил ранее руководитель областного главка МВД Михаил Скоков.