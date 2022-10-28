Вашингтон, 28 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал канадца Фила Эспозито по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 октября сообщается на сайте лиги.

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин сыграл в матче с «Даллас Старз», который стал для него 1282-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Эспозито.

Напомним, в сезоне 2020/21 Овечкин обогнал Эспозито по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Сейчас у российского форварда 783 гола, тогда как канадец остановился на отметке в 717 шайб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Даллас» одержал победу над «Вашингтоном» со счётом 2:0. Овечкин покинул лёд с коэффициентом полезности «-1».