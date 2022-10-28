Ставрополь, , 10:15 — REGNUM Террористический акт, подготовку которого вели сторонники киевских нацистов на территории Ставропольского края, предотвратили сотрудники ФСБ. Об этом 28 октября сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц (из четырёх человек), планировавшей совершить террористический акт в Ставропольском крае. Установлено, что, являясь сторонниками идеологии [киевских] националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — говорится в сообщении.

Также указывается, что названные лица были задержаны и помещены под стражу, и против них возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

Кроме того, отмечается, что в ходе проведенных по месту жительства задержанных и в оборудованном ими на территории Предгорного района Ставрополья тайнике было найдено и изъято огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси и самодельного взрывного устройства, а также методическая литература по организации массовых беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вашингтон приказал членам семей американских государственных служащих покинуть нигерийскую столицу Абуджу.