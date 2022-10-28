Ставрополь, 28 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Террористический акт, подготовку которого вели сторонники киевских нацистов на территории Ставропольского края, предотвратили сотрудники ФСБ. Об этом 28 октября сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц (из четырёх человек), планировавшей совершить террористический акт в Ставропольском крае. Установлено, что, являясь сторонниками идеологии [киевских] националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — говорится в сообщении.

Также указывается, что названные лица были задержаны и помещены под стражу, и против них возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

Кроме того, отмечается, что в ходе проведенных по месту жительства задержанных и в оборудованном ими на территории Предгорного района Ставрополья тайнике было найдено и изъято огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси и самодельного взрывного устройства, а также методическая литература по организации массовых беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вашингтон приказал членам семей американских государственных служащих покинуть нигерийскую столицу Абуджу.