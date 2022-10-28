Вашингтон, 28 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки намерены предоставить Бухаресту специальный грант в размере $14 млн на разработку атомных реакторов малой мощности для новой румынской АЭС. Об этом 28 октября со ссылкой на заявление министра энергетики Румынии Вирджила Попеску сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По словам Попеску, соответствующие средства должны быть реализованы уже в новом году.

«Эти деньги будут использованы для предварительного инженерно-конструкторского исследования в процессе дальнейшего создания системы небольших атомных электростанций, — резюмировал, в частности, он. — Вашингтон доказал, что Румыния и США имеют прочное стратегическое партнерство для укрепления энергетической безопасности и независимости нашего государства».

Детали двустороннего соглашения не разглашаются.

Напомним, на сегодняшний день в Румынии действует крупнейшая в регионе АЭС «Чернаводэ», расположенная на юго-востоке страны.