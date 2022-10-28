Самара, 28 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Занятия проходят каждый день в ходе боевого слаживания военнослужащих в войсковой части в Самаре. Об этом заявили сами мобилизованные главе Самарской областиДмитрию Азарову в ходе встречи с ним, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Самарский губернатор побывал в войсковой части в Самаре и встретился с мобилизованными. Он поинтересовался у них, как идет их подготовка и боевое слаживание, насколько регулярны занятия.

«Мобилизованные сообщили, что занятия проходят каждый день, в том числе регулярно проводятся тренировки на стрельбищах», — сообщает пресс-служба.

Азаров отметил, что жены мобилизованных пишут ему о малом количестве боевых стрельб, занятий.

«С одним бойцом тут, в этой воинской части, разговаривал, говорит: Дмитрий Игоревич, чтобы жена не нервничала сильно, пишу ей, что мы тут как в детском садике — только кушаем и спим. А женщина до меня достучалась, написала гневное обращение, что не готовите вы бойцов как надо, и прочее», — сообщил глава региона.

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