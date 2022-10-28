Биробиджан, 28 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Количество вакансий в Еврейской автономии в десятки раз превышает число безработных жителей региона. Об этом рассказала 28 октября начальник департамента по труду и занятости населения правительства региона Татьяна Павленко, назвав такую ситуацию исторической. Она подчеркнула, что сейчас в регионе нет ни массового высвобождения, ни сокращения численности штатов, ни ликвидации предприятий.

ИА REGNUM Трудоустройство

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«Мы сейчас достигли показателя в четыре процента. Можно сказать, что это какой-то исторический момент», — отметила Татьяна Павленко.

Она рассказала о реализации в регионе госпрограммы по содействию занятости населения, в которой участвуют 12 компаний региона. Эта мера позволила не допустить безработицы 260 человек в условиях пандемии и санкций Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на рынке труда в России остается стабильной, заявил 18 октября глава Минтруда РФ Антон Котяков.