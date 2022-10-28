Анадырь, 28 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. На Чукотке по поручению губернатора Романа Копина расширены меры поддержки для детей военнослужащих, в том числе мобилизованных, добровольцев, сотрудников Росгвардии, сотрудников ОВД и других федеральных органов, принимающих участие в спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Студенты

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Так, детям-студентам участников СВО, получающим высшее или среднее профессиональное образование на платной основе, полагается финансовая компенсация. Новая мера поддержки также распространяется и на обучающихся, чьи родители погибли, получили увечье или заболевание на фронте.

Отмечается, что студентам вузов также полагается ежемесячная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей и 2500 рублей учащимся колледжей и техникумов. Кроме того, студентам компенсируют оплату общежития.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке дети из семей, мужчины из которых мобилизованы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, во время осенних каникул бесплатно отдыхают в оздоровительных лагерях.