Париж, , 10:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с делегацией правозащитников, в частности, с членами российской и киевской общественных организаций в Елисейском дворце в Париже, сообщает Le Figaro.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Елисейский дворец подчеркнул возможность для главы французского государства приветствовать важную работу участников организаций и напомнить, что они играют центральную роль в борьбе, возглавляемой Францией, против безнаказанности перед лицом военных преступлений и злоупотреблений, неправомерного преследования правозащитников и отрицания прав женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц намерены провести переговоры с США и указать им на факты недобросовестной конкуренции.

Читайте также: Франция и Германия готовятся нанести удар по экономике США — Politico

Читайте развитие сюжета: Инфляция во Франции выросла до 6,2% — INSEE