Париж, 28 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с делегацией правозащитников, в частности, с членами российской и киевской общественных организаций в Елисейском дворце в Париже, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Елисейский дворец подчеркнул возможность для главы французского государства приветствовать важную работу участников организаций и напомнить, что они играют центральную роль в борьбе, возглавляемой Францией, против безнаказанности перед лицом военных преступлений и злоупотреблений, неправомерного преследования правозащитников и отрицания прав женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц намерены провести переговоры с США и указать им на факты недобросовестной конкуренции.

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