Ивдель, Свердловская область, 28 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В садовых товариществах Свердловской области растёт число пожаров. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

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С начала года в садовых обществах региона зарегистрировали 100 пожаров. Показатель в два раза больше аналогичного в прошлом году.

Только сегодня ночью, 28 октября в результате пожаров в области погибли два человека. Одно из возгораний произошло в селе Малобрусянское Белоярского городского округа. Горели два садовых дома. При пожаре погиб пожилой мужчина. Ещё одно возгорание произошло в Ивделе. В результате пожара из-за неосторожного обращения с огнём погиб хозяин жилища.

В связи с увеличением числа пожаров в садовых товариществах, региональное управление МЧС настоятельно просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.