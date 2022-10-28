Белгород, , 10:12 — REGNUM Первая группа жителей Белгородской области, принявших решение о временном переселении в другой регион, отправится вечером 28 октября в Подмосковье. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Железнодорожный вокзал Белгорода Https://belregion.ru

Для белгородцев подготовили порядка 500 мест в одном из санаториев Московской области. Питание и проживание будет бесплатным, белгородские власти предоставляют транспорт для переезда.

«Я благодарен губернатору Московской области Андрею Воробьеву, который любезно и с большой радостью принимает наших жителей. Провожу на вокзале сам. Встретимся, поговорим. Постараюсь во время командировки заехать к ним, посмотреть, как разместились. Но мои заместители будут встречать уже завтра на местах. Но и, конечно, надеемся, что всё это продлится очень недолго и все, кто сейчас уезжает, быстро вернутся в свои дома и квартиры», — отметил Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 11 приграничных белгородских сёлах по решению властей ввели режим ЧС.