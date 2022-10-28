Белгород, 28 октября 2022, 10:12 — REGNUM Первая группа жителей Белгородской области, принявших решение о временном переселении в другой регион, отправится вечером 28 октября в Подмосковье. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Для белгородцев подготовили порядка 500 мест в одном из санаториев Московской области. Питание и проживание будет бесплатным, белгородские власти предоставляют транспорт для переезда.
Как сообщало ИА REGNUM, в 11 приграничных белгородских сёлах по решению властей ввели режим ЧС.