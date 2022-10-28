Кемерово, , 10:10 — REGNUM В Кемеровской области после возгорания на шахте «Юбилейная» организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Шахта Geograph.org.uk

«28 октября на шахте «Юбилейная» в Новокузнецке произошло возгорание кабельной муфты. Под землей находилось около 118 человек. В настоящее время очаг возгорания ликвидирован, все люди выведены на поверхность. По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнили в прокуратуре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новокузнецке на шахте «Юбилейная» произошло возгорание, эвакуированы более 100 горняков.

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