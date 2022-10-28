Москва, 28 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Стоимость дноуглубления Печоры в Ненецком автономном округе составляет около 2 млрд рублей. Об этом с ходе круглого стола в Совете Федерации заявил глава Ненецкого АО Юрий Бездудный.

Юлия Безуглова ИА REGNUM Верховья реки Печоры

«В этом году у нас остановились не только баржи, но и паромное сообщение, потому что на мелких участках глубина Печоры достигала 80 см. По сегодняшним оценкам, стоимость дноуглубления — в районе 2 млрд», — цитирует слова БездудногоТАСС.

Он также добавил, что в Ненецком АО функционирует только один порт, который расположен в Нарьян-Маре. Помимо этого, необходимо разработать типовой легковозводимый причал с прилегающей территорией, на которой можно хранить доставляемые грузы.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве муниципалитетов Ненецкого автономного округа 26 октября закрылась навигация для плавания на маломерных судах на судоходных водоёмах. Исключением стали Канинский, Омский, Пешский и Тиманский сельсоветы, в них навигация закроется 29 октября.

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