Ярославль, , 10:08 — REGNUM Программа военной подготовки мобилизованных в Ярославской области превышает учебный объём мирного времени, в среднем ежедневно на обучение отводится около 10 часов. Об этом командование регионального Центр военной подготовки рассказало губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву.

Военная подготовка мобилизованных на полигоне Александр Куликов © ИА REGNUM

«Подъём в 5 утра. С 7:30 уже убывают на занятия и прибывают с темнотой. Они занимаются в течение всего светлого дня. Также проводятся ночные и вечерние занятия. 10 часов занятий ежесуточно. Притом занятия различные, начиная со стрельбы и заканчивая тактическими действиями. Через несколько дней переходим уже на слаживание подразделений на уровне отделений, рот и дальше.»

Мобилизованных также обучают знаниям и навыкам оказания скорой и неотложной помощи. В том числе и реанимационным мероприятиям, которые позволят выжить солдату до тех пор, пока его не доставят к врачу. Обучение проводят как военные так и гражданские специалисты ярославских медицинских учреждений.