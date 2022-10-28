Ярославль, 28 октября 2022, 10:08 — REGNUM Программа военной подготовки мобилизованных в Ярославской области превышает учебный объём мирного времени, в среднем ежедневно на обучение отводится около 10 часов. Об этом командование регионального Центр военной подготовки рассказало губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву.
Мобилизованных также обучают знаниям и навыкам оказания скорой и неотложной помощи. В том числе и реанимационным мероприятиям, которые позволят выжить солдату до тех пор, пока его не доставят к врачу. Обучение проводят как военные так и гражданские специалисты ярославских медицинских учреждений.