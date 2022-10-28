Ярославль, 28 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Программа военной подготовки мобилизованных в Ярославской области превышает учебный объём мирного времени, в среднем ежедневно на обучение отводится около 10 часов. Об этом командование регионального Центр военной подготовки рассказало губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву.

Александр Куликов ИА REGNUM Военная подготовка мобилизованных на полигоне

«Подъём в 5 утра. С 7:30 уже убывают на занятия и прибывают с темнотой. Они занимаются в течение всего светлого дня. Также проводятся ночные и вечерние занятия. 10 часов занятий ежесуточно. Притом занятия различные, начиная со стрельбы и заканчивая тактическими действиями. Через несколько дней переходим уже на слаживание подразделений на уровне отделений, рот и дальше.»

Мобилизованных также обучают знаниям и навыкам оказания скорой и неотложной помощи. В том числе и реанимационным мероприятиям, которые позволят выжить солдату до тех пор, пока его не доставят к врачу. Обучение проводят как военные так и гражданские специалисты ярославских медицинских учреждений.