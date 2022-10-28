Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Условия контрактов по государственным закупкам разрешат изменять в Санкт-Петербурге в связи с частичной мобилизацией. Это следует из документа, опубликованного 28 октября на странице антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно содержанию документа, условия такого контракта могут быть изменены по соглашению сторон, если он заключён для обеспечения нужд города, а его исполнение влечёт обстоятельства, из-за которых исполнение контракта в связи с мобилизацией будет невозможно.

Постановление Смольного будет рекомендовать юридическим лицам, учредителем, участником или акционером которых является Петербург, при исполнении контрактов учитывать положения документа. Контроль за выполнением постановления должен будет осуществлять вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

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