Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Условия контрактов по государственным закупкам разрешат изменять в Санкт-Петербурге в связи с частичной мобилизацией. Это следует из документа, опубликованного 28 октября на странице антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Согласно содержанию документа, условия такого контракта могут быть изменены по соглашению сторон, если он заключён для обеспечения нужд города, а его исполнение влечёт обстоятельства, из-за которых исполнение контракта в связи с мобилизацией будет невозможно.

Постановление Смольного будет рекомендовать юридическим лицам, учредителем, участником или акционером которых является Петербург, при исполнении контрактов учитывать положения документа. Контроль за выполнением постановления должен будет осуществлять вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.