Москва, , 10:06 — REGNUM Участвующим в спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР взводом под командованием лейтенанта, Героя России Анатолия Ищенко было сбито 12 штурмовиков Су-25 и четыре военных вертолета Ми-8 киевских боевиков. Рассказ российского офицера об этом 28 октября приводит пресс-служба Минобороны России.

ПЗРК 1080.plus

Как указал Ищенко, его взвод осуществлял прикрытие позиций миномётных батарей десантно-штурмовой роты, по которым боевики ВСУ пытались наносить авиационные удары с использованием Су-25 и Ми-8.

«Наша задача была не допустить выполнения противником своей боевой задачи и уничтожить те самые летательные аппараты. Личным составом взвода уничтожены 12 самолётов, четыре вертолета», — сказал он.

При этом в Минобороны уточнили, что пять штурмовиков и три вертолёта из этого числа были уничтожены из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) лейтенантом лично. Также Ищенко отметил, что в течение ближайшего времени собирается вернуться в зону спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили 13 мирных жителей.