* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:06 — REGNUM Два командира пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в ходе двух отдельных инцидентов в Афганистане. Об этом сообщает пакистанская газета Express Tribune со ссылкой на местные источники.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Бисмилла, известный как Асадулла Палван, был убит вооружёнными людьми в Спинбулдаке, провинция Кандагар. Тело Мудассара Икбала было найдено через несколько дней после похищения.

Газета сообщает, что Бисмилла нашёл убежище в Кандагаре, чтобы спастись от ликвидации в Пакистане.

Мудассар Икбал, житель Сиалкота, Пенджаб, некоторое время назад был похищен неизвестными вооружёнными людьми. 27 октября его тело было найдено на дороге, но название места не указывается. Вероятно, он тоже был убит в окрестностях Кандагара.

В последнее время участились нападения на командиров и боевиков пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Ранее маулави Абдулла, один из известных командиров «Техрике-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подорвался на мине и получил серьёзные ранения.