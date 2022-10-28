Донецк, 28 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки пострадали 13 мирных жителей, сообщили 28 октября в штабе территориальной обороны ДНР.

Александр Погожев ИА REGNUM Вечерний Донецк

«За минувшие сутки, с 08.00 27 октября до 08.00 28 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики 13 мирных жителей получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские каратели обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Читайте также: Киевские каратели обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS