Элиста, , 10:05 — REGNUM С начала работы кол-центра 122 принято более 1960 звонков по вопросам частичной мобилизации от жителей Калмыкии. Диспетчеры службы продолжают работать в круглосуточном режиме. Об этом ИА REGNUM 28 октября сообщили в минцифры Калмыкии.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Диспетчеры кол-центра отвечают на вопросы о частичной мобилизации, сохранении рабочих мест, решении различных жизненных вопросов семей мобилизованных, в том числе о региональных мерах поддержки.

Кроме того, через портал «Госуслуги» и сервис «Стать добровольцем» с 1 по 26 октября поступило 67 заявлений от тех, кто по зову сердца готов принять участие в СВО. 66 обращений рассмотрены, ещё одно находится в работе.

За этот же период через сервис по подаче жалобы в случае ошибки при мобилизации поступило 18 обращений. На все вопросы были даны ответы.