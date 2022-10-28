Сакраменто, США, 28 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:110.

(сс) Peter Griffin Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемфиса» Десмонд Бейн, на счету которого 31 очко. У «Сакраменто» разыгрывающий Де’Аарон Фокс набрал 27 очков.

В следующем матче «Мемфис» сыграет с «Ютой Джаз», а «Сакраменто» встретится с «Майами Хит».

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