Севастополь, , 10:03 — REGNUM Уголовное дело о повреждении летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка» в Севастополе направлено в суд прокуратурой города, сообщили 28 октября в пресс-службе надзорного ведомства. Обвиняемым по двум статьям — о превышении должностных полномочий и о повреждении объектов культурного наследия — проходит директор государственного бюджетного учреждения культуры Севастополя «Андреевский дворец культуры».

Материалы уголовного дела Sledcom.ru

Согласно материалам дела, директор дворца культуры обвиняется в том, что с мая по сентябрь 2020 года превысил должностные полномочия при осуществлении ремонта летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка», вследствие чего были повреждены и уничтожены отдельные элементы объекта культурного наследия регионального значения «Приморский бульвар — комплексный памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства», в границах которого находится летняя экстрада.

В прокуратуре пояснили, что с 2018 года летняя эстрада закреплена за ГБУК Севастополя «Андреевский дворец культуры» на праве оперативного управления. В 2019 году на основании заключенных учреждением государственных контрактов было разработано два пакета проектно-сметной документации зрительного зала с обустройством крыши и шахматного клуба в рамках капитального ремонта здания эстрады, однако контракты не содержали обязательных разделов об обеспечении сохранности объекта, согласованных с Севнаследием. Обвиняемый, полагает следствие, зная, что разработанная проектно-сметная документация не соответствует требованиям законодательства, заключил от имени учреждения договор на выполнение капитального ремонта на ее основании.

В результате подрядчик возвёл на месте площадки, находившейся непосредственно перед зданием летней эстрады «Ракушка», объекты капитального строительства высотой около четырех и двух метров (аппаратную будку и амфитеатр), а также установил стойки (фермы) для аппаратуры. Возведение данных строений противоречило требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия и привело к нарушению подлинного облика бульвара, в сентябре 2020 года выполнение капитального ремонта было приостановлено, позже строения демонтировали. Бюджету города этими действиями был причинен ущерб в размере более 25,5 млн рублей.

Дело было возбуждено на основании материалов

прокуратуры Севастополя и УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, расследование проводилось Севастопольским межрайонным следственным отделом ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю. В настоящее время материалы дела переданы для рассмотрения в суд.