Сан-Франциско, США, , 10:02 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:110.

Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 33 очка. У «Майами» форвард Джимми Батлер набрал 27 очков.

В следующем матче «Голден Стэйт» сыграет с «Шарлотт Хорнетс», а «Майами» встретится с «Сакраменто Кингз».

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