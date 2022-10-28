Сан-Франциско, США, 28 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:110.

(сс) Keith Allison Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 33 очка. У «Майами» форвард Джимми Батлер набрал 27 очков.

В следующем матче «Голден Стэйт» сыграет с «Шарлотт Хорнетс», а «Майами» встретится с «Сакраменто Кингз».

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