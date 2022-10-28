Посёлок городского типа Проведения, Чукотский АО, , 09:59 — REGNUM На Чукотке капитально отремонтируют два музея — в Провидении и в Эгвекиноте. Из федерального бюджета выделили на ремонты 70,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства округа.

В музее Алексей Колчин © ИА REGNUM

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На средства федеральной субсидии обновят музей Берингийского наследия и краеведческий музей. Капитальный ремонт в учреждениях запланирован на период 2023–2024 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске хотят отремонтировать музей истории гражданской авиации, который является одним из крупнейших отраслевых музеев в стране.