Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Демобилизованные многодетные отцы Ленинградской области, которые имеют на иждивении троих и более детей, начали возвращаться из воинских частей к своим семьям, сообщили 28 октября в пресс-службе областной администрации.

t. me/lenobladminka Мобилизованные в Ленобласти

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») завил об освобождении отцов троих и более несовершеннолетних детей от частичной мобилизации. После чего в Ленобласти было принято решение об отмене всех решений о мобилизации отцов троих детей.

«Сейчас сотрудник военкомата Ленобласти возвращает домой мужчин, в отношении которых решения о мобилизации были отменены областной призывной комиссией. Чаще всего такие решения касаются многодетных отцов и отцов, имеющих ребенка-инвалида», — сказал занимающийся жалобами и обращениями по частичной мобилизации полковник Степан Хромов.

В Ленобласти порядка 20 мобилизованных многодетных отцов вскоре вернутся в свои семьи.