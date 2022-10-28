Калуга, 28 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Калуге мошенники звонят гражданам и представляются сотрудниками Следственного комитета, при этом злоумышленники используют автоматизированную подмену номеров, когда в телефоне отражается реальный номер следственного управления. Об этом 28 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Телефонный звонок

Мошенники называют реальные фамилии работников регионального управления СКР, данные о которых имеются в общем доступе на сайте ведомства и в сети интернет. В ходе общения жулики под различными предлогами убеждают граждан перевести им деньги.

«Если Вам звонят и, представившись следователем, сообщают, что необходимо провести допрос по телефону и ответить на вопросы о ваших банковских счетах и вкладах, сообщить CVC, пин-код, номер карты и другие персональные данные, то необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы. Любые предложения о содействии правоохранительным органам путем перечисления денежных средств на указанные собеседником счета под предлогом безопасности либо требования о переводе денег под угрозой уголовного преследования незаконны. Если Вам позвонили от имени сотрудника или с номера телефона Следственного комитета с просьбой или угрозой о переводе денежных средств, о сообщении персональных данных, то обратитесь на горячую линию следственного управления по номерам: 123; 277-847; на единый многоканальный телефон СК России: 880 010 012 60, проверьте данную информацию», — отметили в правоохранительном ведомстве.