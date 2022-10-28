Луганск, , 09:59 — REGNUM С начала 2022 года горняки государственного унитарного предприятия «Республиканская топливная компания «Востокуголь» в Луганской Народной Республике добыли 3 млн тонн угля. Об этом сообщает министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это результат работы шести угледобывающих предприятий. Символичная глыба была добыта на шахте имени Вахрушева шахтоуправления «Ясеновское». Отрапортовал о производственном достижении коллектив участка № 2», — сказано в сообщении.

Горняки угледобывающих предприятий обеспечены фронтом работ на полтора года. Сегодня разрабатывается производственная программа на последующие годы.