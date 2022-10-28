Лос-Анджелес, США, , 09:59 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:110.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 24 очка. У «Клипперс» защитник Норман Пауэлл набрал 21 очко.

В следующем матче «Оклахома» сыграет с «Даллас Маверикс», а «Клипперс» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».

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