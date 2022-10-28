Екатеринбург, 28 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. На Урале бизнес получил более 57 млрд рублей таможенных льгот с начала 2022 года. Показатель в пять раз превысил аналогичный в прошлом году, сообщили журналистам в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Наибольшее число бизнесменов воспользовались льготой по уплате налога на добавленную стоимость при ввозе зарубежного оборудования. Сумма льготы составила 34 млрд рублей, ещё 18 млрд рублей пришлось на льготу при ввозе иностранных воздушных судов.

В общей сложности льготы предоставляли на 1300 товарных позиций критического импорта. Таким образом, участники внешнеэкономической деятельности получили возможность вернуть ранее уплаченные таможенные платежи. Сумма возвратов составила около 26 млн рублей.