Самара, 28 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Работа по приобретению и оснащению воинов специальным оборудованием будет продолжена в Самарской области. Об этом сообщил глава регионаДмитрий Азаров во время встречи с мобилизованными в войсковой части в Самаре.

Powie Коптер

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Сообщается, что военнослужащие поинтересовались предоставлением дополнительного технического оборудования (тепловых прицелов, квадрокоптеров).

Азаров сообщил, что Самарская область ведет работу по приобретению дополнительного оборудования и оснащению бойцов с первых дней проведения спецоперации, эта поддержка будет продолжена.

«Мы эту помощь осуществляем с первого дня, поставляем специальное оборудование, но отправляем его уже сразу туда, в зону СВО. Все в соответствии с тем, как армия формирует нам задачу. И я сам лично участвовал в передаче оборудования, выезжал в начале лета в ЛНР, с бойцами и командирами разговаривал», — сообщил глава региона.

Он напомнил, что Министерство обороны обеспечивает воинов всем необходимым.

«Но, как вы знаете, есть определенные нормы по выделению спецсредств на конкретные воинские подразделения. Когда командиры подсказывают, что если бы у нас вместо двух коптеров на отделение было четыре или пять, то это было бы лучше, и мы доукомплектовываем», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он напомнил, что руководство региона работает со второй гвардейской общевойсковой армией, с командармом.

«Он распределяет по подразделениям, ему виднее — по каким подразделениям как комплектовать. Армия у нас единая, никаких отличий по месту формирования он не делает. Единая армия единой России. По мере того, как от командиров запрос будет поступать, мы всем необходимым будем обеспечивать. Мы эту работу продолжим», — заявил глава региона.

Он также отметил, что руководство региона дополнительно оборудует в войсковых частях области спецклассы по подготовке специалистов для работы со спецтехникой.

«Мы сформировали и пригласили специалистов по работе с коптерами. Это люди, которые имеют опыт участия в боевых действиях, могут научить делу. Мы оборудование завезли, на котором можно здесь обучиться, а потом успешно на практике навыки применять», — отметил глава региона.

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