Москва, , 09:56 — REGNUM Жителей России ждёт короткая рабочая неделя и длинные выходные с 4 по 6 ноября. Об этом напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, передают 28 октября РИА Новости.

День народного единства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российских граждан ожидает короткая четырёхдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Отмечается, что нерабочие праздничные дни оплачиваются полностью.

Нечаева пояснила, что в 2022 году День народного единства выпал на пятницу. 3 ноября — предпраздничный день, поэтому продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Как сообщало ИА REGNUM, День народного единства считают нужным праздником две трети жителей России.

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