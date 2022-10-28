Нальчик, , 09:56 — REGNUM Одну из горных вершин в Кабардино-Балкарии назвали в честь Героя России Виталия Майбороды, погибшего при исполнении служебного долга во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. Решение об увековечении имени уроженца подмосковного города Раменское Виталия Майбороды приняли в региональном управлении ФСБ.

Горы Кабардино-Балкарии pixabay.com

Подполковник ФСБ Виталий Майборода принимал участие в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В 2013 году ценой своей жизни он спас жизни товарищей. Посмертно его удостоили звания Героя России.

«У мемориала УФСБ России по КБР состоялся торжественный митинг, посвященный присвоению безымянной вершине, расположенной на территории Кавказского хребта, имени Виталия Викторовича Майбороды с целью увековечения подвига российского офицера, внесшего личный вклад в борьбу с терроризмом на территории Северного Кавказа и удостоенного высшей государственной награды — «Золотой Звезды» Героя России (посмертно)», — пишет ТАСС.

Именем Виталия Майбороды назван пик, высота которого составляет 3539 метров. Сотрудники органов безопасности совершили восхождение к вершине, установив на ней памятную табличку.