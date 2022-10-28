Нальчик, 28 октября 2022, 09:56 — REGNUM Одну из горных вершин в Кабардино-Балкарии назвали в честь Героя России Виталия Майбороды, погибшего при исполнении служебного долга во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. Решение об увековечении имени уроженца подмосковного города Раменское Виталия Майбороды приняли в региональном управлении ФСБ.
Подполковник ФСБ Виталий Майборода принимал участие в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В 2013 году ценой своей жизни он спас жизни товарищей. Посмертно его удостоили звания Героя России.
Именем Виталия Майбороды назван пик, высота которого составляет 3539 метров. Сотрудники органов безопасности совершили восхождение к вершине, установив на ней памятную табличку.