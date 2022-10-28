Кызыл, 28 октября 2022, 09:56 — REGNUM В Туве снимают ограничения по объёму продажи угля физическим лицам на разрезах Тувинской горнорудной компании (ТГРК). Об этом заявил глава региона Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее физлица не могли купить более 5 тонн угля. Также отменяется требования предоставить при покупке документы на жильё.
Кроме того, ТГРК рекомендовано заключить агентские договоры с топливными складами для реализации каменного угля населению. Координацию этой работы обеспечат минтопэнерго республики совместно с муниципалитетами.
«Поручил направить копию решения оперштаба в Администрацию Президента РФ, в Правительство РФ (вице-премьеру А. В. Новаку), мэру Москвы С. Собянину, как руководителю госкомиссии, координирующей работу регионов по повышению безопасности», — отметил Ховалыг.
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