Кызыл, 28 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Туве снимают ограничения по объёму продажи угля физическим лицам на разрезах Тувинской горнорудной компании (ТГРК). Об этом заявил глава региона Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Владислава Ховалыга Загрузка угля. Тува

Ранее физлица не могли купить более 5 тонн угля. Также отменяется требования предоставить при покупке документы на жильё.

Кроме того, ТГРК рекомендовано заключить агентские договоры с топливными складами для реализации каменного угля населению. Координацию этой работы обеспечат минтопэнерго республики совместно с муниципалитетами.

«Поручил направить копию решения оперштаба в Администрацию Президента РФ, в Правительство РФ (вице-премьеру А. В. Новаку), мэру Москвы С. Собянину, как руководителю госкомиссии, координирующей работу регионов по повышению безопасности», — отметил Ховалыг.