Москва, 28 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Группа сторонников киевских националистов готовила теракт на административном объекте в Ставропольском крае. Об этом сообщает 29 октября ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Задержаны четыре человека, уточнили в спецслужбе. В Предгорном районе края обнаружен тайник. В тайнике и жилищах задержанных найдено оружие, взрывные устройства и компоненты для них, литература по организации массовых беспорядков.

«Являясь сторонниками идеологии [киевских] националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — говорится в сообщении.

Суд поместил подозреваемых под стражу. По статье о теракте возбуждено уголовное дело.