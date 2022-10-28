Москва, 28 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Следующая рабочая неделя окажется короче на один рабочий день из-за празднуемого на государственном уровне праздника — Дня народного единства. Об этом 28 октября рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

«Первая рабочая неделя (ноября. — Прим. ред.) для тех, кто работает на пятидневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу», — приводит её слова РИА Новости.

Также юрист уточнила, что рабочими днями будут с 1 по 3 ноября, однако 3 ноября будет предпраздничным днём, при котором работа должна быть сокращена на один час.

При этом Нечаева напомнила, получающим оклад работникам нельзя снижать зарплату, несмотря на праздники, а работающим на сдельной и почасовой оплате, не трудившимся 4 ноября, работодателем должно быть выплачено дополнительное вознаграждение.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об оплате времени, в течение которого творческие работники не участвуют в создании или исполнении (экспонировании) произведений или не выступают, приняты также нормы, регулирующие призыв.