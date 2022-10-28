Донецк, 28 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Киевские боевики обесточили 47 трансформаторных подстанций в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 октября сообщает минугля и энергетики ДНР.

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Так, по состоянию на утро 28 октября, на территории Донецкой Народной Республики обесточено 47 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остаются 2772 бытовых абонента.

ИА REGNUM сообщало, что за сутки киевские каратели по территории ДНР выпустили 165 снарядов, используя РСЗО «Град», артиллерию 155 мм и 152 мм, РСЗО HIMARS, танки, минометы 120 мм. Ранения получили 13 мирных жителей ДНР.

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