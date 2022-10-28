Донецк, 28 октября 2022, 09:54 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщили 28 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
В 08:36 каратели ВСУ вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.
В 08:40 ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибра 152 мм, а 08:54 выпустили по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибра 155 мм.